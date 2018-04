Escroqueries sur internet : les pièges à éviter

Les escroqueries sur internet visant les personnes âgées se multiplient. Sur le plateau du 13 Heures, Lilya Melkonian nous explique pourquoi. Elle raconte : "Nos seniors sont de plus en plus connectés : 73% des plus de 65 ans utilisent internet dont 80% consultent des réseaux sociaux. Certains cherchent à lutter contre la solitude, d'autres utilisent internet pour des démarches administratives ou pour des achats en ligne, plus pratique notamment lorsque l'on a du mal à se déplacer. Mais cette génération n'a pas grandi avec internet, les escrocs en font des cibles faciles, les arnaques qui visent les personnes âgées se multiplient : investissements douteux pour la retraite, obsèques moins chères, les escrocs n'hésitent pas à créer de faux logos de la CAF ou encore de la Poste pour récupérer des informations."

Les pièges à éviter

Pour ne pas se faire avoir, il y a plusieurs gestes à adopter. La journaliste poursuit : "Il faut tout d'abord installer un antivirus, c'est le b.a.-ba. Ensuite, lorsque vous achetez en ligne, privilégiez les sites des marques que vous connaissez et surtout vérifiez que le site est sécurisé (un cadenas en haut à gauche permet de le certifier). Enfin, n'envoyez jamais de l'argent à des inconnus, même si vous avez déjà conversé sur les réseaux sociaux. Il existe des sites de rencontre pour les seniors qui sont plus sûrs. En cas d'escroquerie, peu de chance de récupérer l'argent perdu. En revanche, le site https://www.internet-signalement.gouv.fr permet de signaler les arnaques afin d'éviter que d'autres tombent dans le même piège."

