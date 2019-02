Des chorales d'entreprises pour lutter contre le stress au travail

Entre midi et quatorze heures, si certains s'adonnent au footing ou au yoga, d'autres chantent entre collègues. De plus en plus d'entreprises proposent à leurs salariés de participer à une chorale. L'objectif est de leur offrir une soupape de décompression et de réduire le stress au travail.

Si ces chorales d'entreprises existent depuis longtemps dans les pays nordiques et anglo-saxons, en France, la tendance commence à prendre de l'ampleur : on en recense près de 300 sur le territoire.