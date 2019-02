A Paris, un centre spécialisé vient en aide aux victimes de burn-out

Travailler sans relâche au point de mettre sa vie personnelle entre parenthèses, tout donner pour son travail pendant des années et un jour perdre pied et s'effondrer. Ces situations douloureuses sont caractéristiques du burn-out. Ce terme anglais, qui se traduit littéralement par "se consumer", désigne le syndrome d'épuisement professionnel.

En France, plus de trois millions de salariés seraient en risque élevé de burn-out et cela touche tous les milieux : agriculteurs, médecins, ouvriers, chefs d'entreprise... Personne n'est épargné. Depuis un an et demi, un centre spécialisé dans la prise en charge des personnes souffrant de burn-out a ouvert ses portes à Paris. Psychiatre, psychologue, séances de stimulation magnétique, conseiller juridique mais aussi diététicien, la prise en charge proposée est globale et personnalisée.