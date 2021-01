Pas-de-Calais : un garçon de 10 ans lance une collecte de piles pour aider la recherche

À Courrières (Pas-de-Calais), un garçon âgé de 10 ans atteint d’une maladie génétique rare se mobilise depuis plusieurs mois pour récupérer des piles usagées afin de soutenir la recherche. Gauthier a d’abord publié une vidéo sur les réseaux sociaux, un message humoristique d’une rare lucidité pour un enfant. "On ne trouvait pas de médecin pour m’aider moi, et donc je me suis dit : ‘comme on ne veut pas m’aider, je vais aider les autres’, et donc c’est partie de l’idée de ramasser des piles", raconte le petit garçon.

Une tonne de piles = 250 euros pour la recherche

Son message a été relayé par des centaines de personnes, qui se sont organisées pour apporter des piles au domicile de Gauthier. Une infirmière est venue ce jour-là déposer la collecte réalisée dans son service : "On est fier de pouvoir mobiliser, aider, et pouvoir sensibiliser nos enfants à la solidarité", réagit-elle. Plusieurs tonnes de piles ont été recueillies, chacune d’entre elles rapportant 250 euros à la recherche. Mais c’est surtout le contact humain qui est particulièrement précieux pour Betty Membre, la mère du garçon.

