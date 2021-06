Panne massive des numéros d’urgence : "On a besoin d’avoir juste un seul numéro", plaide une association

Il n’y a pas eu de piratage. C’est une défaillance logicielle qui est à l'origine de la panne des numéros d'urgence qui a entravé l'accès au 15, au 17, au 18 et au 112 mercredi 2 juin au soir. La situation est désormais sous contrôle, a assuré le PDG d’Orange, Stéphane Richard mais les numéros provisoires à 10 chiffres restaient malgré tout actifs encore vendredi matin.

Les dysfonctionnements ont touché six des plateformes qui servent à rediriger les appels vers les services de secours locaux. Le problème technique a pu être contourné avec la diffusion des numéros alternatifs. Mais ce système est dépassé, assure Benoît Vivier de l'association Eena 112 [European emergency number association] qui plaide pour le numéro unique d'urgence. "Il y a eu quelque chose comme 300 numéros ! C’était un numéro par service par département. Et là ça devient très compliqué quand on se retrouve face à une situation urgente. Forcément, on ne va pas prendre le temps de regarder sur Twitter ‘Ah okay, je me trouve dans tel département, j’ai besoin de parler à tel service, etc. Non. On a besoin d’avoir juste un seul numéro", défend Benoît Vivier.

Un numéro unique, "c'est beaucoup plus simple"

Un seul numéro comme aux Pays-Bas dont il faut s'inspirer, selon lui, car les Néerlandais ont connu le même scénario il y a deux ans. Leurs services d'urgence étaient également injoignables. Mais la crise a été mieux gérée, d'après Benoit Vivier. "Les autorités néerlandaises ont pu alerter la population, ils ont un système d’alerte sur le téléphone, en disant : le 112 ne marche pas, contactez ce numéro-là s’il y a un problème. Et effectivement là, il y a eu beaucoup moins de problèmes parce que les gens savaient tout de suite le seul numéro qu’il fallait appeler donc c’est beaucoup plus simple".

De son côté, Orange rappelle que la mise en place d'un numéro unique est du ressort du gouvernerment. Cela n'aurait, en tout cas, pas empêché cette panne massive.