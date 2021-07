Panne des numéros d'urgence : un rapport remis au gouvernement pointe la réactivité "insuffisante" d'Orange

Manque de préparation avant l'intervention à l'origine du "bug" et réactivité "insuffisante" face à la panne… Le rapport commandé par le gouvernement sur le dysfonctionnement du système des numéros d'urgence en France début juin pointe la responsabilité d'Orange dans cette crise. "Il y a eu des insuffisances de la part de l'entreprise", a tancé Cédric O, le secrétaire d'État au Numérique, jeudi 22 juillet.

Ce document, piloté par l'Agence publique de la sécurité informatique française (Anssi), avait été réclamé par les autorités pour faire la lumière sur la panne, à laquelle six décès sont potentiellement liés, et qui avait empêché quelque 12 000 appels d'être acheminés, le 2 juin entre 16h45 et minuit, soit 11% du total. Ce jour-là, les numéros 15, 17, 18 et 112 étaient pour beaucoup de Français inaccessibles ou joignables seulement après de multiples tentatives.

Des pistes pour éviter que la situation se reproduise

Orange avait rapidement affirmé que cette crise était due à un "bug" logiciel, une piste confirmée par ce rapport rédigé à l'issue d'une trentaine d'entretiens. L'éventualité d'une cyberattaque a été écartée par le groupe, comme par l'Anssi. Le rapport reproche à l'opérateur historique d'avoir d'abord mal préparé son intervention technique à l'origine du bug, puis d'avoir réagi de façon trop lente.

Afin d'éviter qu'une telle situation se reproduise, diverses pistes sont proposées au gouvernement. Il s'agit par exemple de mettre en place chez les opérateurs un système de remontée d'alerte et une supervision technique spécifiques aux numéros d'urgence, ou de procéder de manière systématique à des tests avant toute intervention technique sur des équipements critiques.