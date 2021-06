Panne des numéros d'urgence : "Quand les secours sont arrivés, il était trop tard", témoigne la compagne de l'homme décédé à la Réunion

"Quand les secours sont arrivés, il était trop tard", témoigne vendredi 4 juin sur franceinfo la compagne de l'homme susceptible d'être mort mercredi soir à la Réunion à cause de la panne des numéros d'urgence. Marie-Josiane, épouse de Roger, 68 ans, a, selon la préfecture de la Réunion, essayé de téléphoner aux secours "pendant une vingtaine de minutes". Une enquête administrative a été ouverte après cette mort.

"Il commençait à être un peu essoufflé, j'ai donc téléphoné au 15, mais ça ne fonctionnait pas", explique-t-elle. "J'ai ressayé plusieurs fois, j'ai même essayé le 18. J'ai fait tous les numéros des secours mais rien ne fonctionnait."

Marie-Josiane a donc contacté une amie pour qu'elle tente de joindre l'hôpital local, qui lui communique alors un numéro de substitution à dix chiffres : "Même ce numéro ne fonctionnait pas non plus", raconte-t-elle. "Mon mari n'arrivait plus à respirer. Quand les secours sont arrivés, il était décédé." Elle explique qu'elle est "très en colère car personne n'était capable de m'expliquer pourquoi ça n'avait pas fonctionné." Marie-Josiane espère que l'enquête permettra de "savoir la vérité" sur la mort de son mari.