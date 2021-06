Panne des numéros d'urgence : Orange lance une enquête interne

L'opérateur téléphonique Orange a annoncé vendredi 4 juin le lancement d'une enquête interne "approfondie" la veille pour identifier les dysfonctionnements qui ont empêché mercredi l'accès aux numéros de secours dans toute la France. Cet événement inédit pourrait être lié à la mort d'au moins trois personnes dont un jeune enfant, selon un bilan encore très provisoire.

L'enquête confiée à l'inspection générale du groupe devra être conclue d'ici une semaine et "devra mener les investigations nécessaires pour identifier les causes précises de cet incident et émettre des recommandations pour tirer tous les enseignements nécessaires", précise le groupe dans un communiqué.

Pendant au moins sept heures mercredi, à partir de 16h45, le 15 (Samu), le 17 (police), le 18 (pompiers) et 112 (numéro européen unique) ont été inaccessibles ou très difficilement accessibles dans l'ensemble de la France, forçant les gens à rappeler de nombreuses fois, ou à utiliser des lignes directes à 10 chiffres mis en place dans l'urgence par les autorités.