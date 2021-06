Panne des numéros d'urgence : "On ne peut pas regarder un robot sur Mars et ne pas être foutu d'avoir un numéro d'appel", dénonce Patrick Pelloux

L'urgentiste s'interroge sur l'intérêt de renationaliser le numéro de téléphone des secours sur le territoire français, après la panne géante qui a touché le 15, le 17, le 18 et le 112.

"On ne peut pas, en 2021, regarder un magnifique robot qui est en train de rouler sur Mars en disant que c'est formidable et pas être foutu en France d'avoir un numéro d'appel", a dénoncé jeudi 3 juin sur franceinfo Patrick Pelloux, médecin urgentiste et président de l'Association des médecins urgentistes de France, après la panne des numéros des secours qui a touché toute la France.

>> Panne des numéros d'urgence : suivez la situation en direct

"Ne faudrait-il pas renationaliser le numéro de téléphone des secours en France ? C'est une question que je pose", a ajouté l'urgentiste, qui demande également "une commission d'enquête parlementaire" après cet épisode.

"En France, vous avez toute la sécurité de notre pays, de notre société, de tout un chacun, qui est basée sur le téléphone", a poursuivi Patrick Pelloux. "Il y a une responsabilité régalienne et des opérateurs pour que ça fonctionne partout en France, sur tout le territoire 24 heures sur 24."

L'urgentiste est également revenu sur la mort d'un bébé de 28 mois en Vendée mercredi soir, un décès qui a entraîné l'ouverture d'une enquête administrative de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire. "C'est au parquet de se saisir de ce dossier pour non-assistance à personne en péril", a affirmé Patrick Pelloux.