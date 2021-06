Panne des numéros d'urgence : à qui la faute ?

Roger Babet s'est éteint à l'âge de 68 ans, mercredi 2 juin à Saint-Philippe, sur l'Île de la Réunion. Sa femme a tenté de joindre désespérément les services d'urgence pendant trois heures, en vain. "L'ambulance est arrivée trop tard, il était déjà mort", confie Marie-Josiane Babet. Comme lui, quatre autres personnes ont trouvé la mort à cause de cette panne rarissime qui a touché les numéros d'urgence. L'opérateur d'Orange, responsable de ce réseau, est-il en cause ? Sa responsabilité peut-elle être engagée ?

Un numéro unique ?

Des enquêtes judiciaires ont été ouvertes pour définir les causes de la mort de ces personnes, dont un enfant de deux ans. Selon Hervé Gerbi, avocat spécialisé en droit des victimes, "il faudra prouver que si les secours étaient intervenus à temps, on aurait pu sauver les personnes". Le gouvernement a lancé un audit du réseau et des services d'Orange. Les résultats seront connus dans deux mois. Le géant téléphonique avait une obligation de résultat et devait assurer le bon fonctionnement des numéros d'urgence. L'incident a relancé le débat d'un numéro unique, le 112, qui remplacerait les 15, 17 et 18.