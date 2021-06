Panne d'Orange : faut-il un ou deux numéros d'urgence ?

Dans le centre d'appels des pompiers de Seine-et-Marne, les coups de téléphone ont repris, samedi 5 juin, après la panne qui a frappé les numéros d'urgence, mercredi. Ici, plus de 1000 appels sont reçus par jour. En France, il existe 13 numéros d'urgence différents, et parfois, difficile même de savoir qui appeler entre le 15, pour le Samu, et les pompiers, le 18. Selon ces derniers, il est impératif de créer un numéro d'urgence unique qui soit plus simple en cas de défaillance d'un numéro pour réorienter les appels.

Un numéro d'urgence pour la santé, et un pour la sécurité

Selon les urgentistes, en revanche, il est impératif, pour sauver des vies, d'être directement mis en relation avec un professionnel de santé. Eux souhaitent que deux numéros d'urgence soient créés, l'un pour la sécurité, l'autre pour la santé. Cela réduirait également le risque de panne. "S'il y en a un qui tombe en panne, l'un peut suppléer et vice-versa", estime Agnès Ricard-Hibon, présidente de la société française de médecine d'urgence.