Les numéros d'appel d'urgence du 15, du 18 et du 112 à nouveau joignables après avoir été "fortement perturbés"

Plusieurs services départementaux d'incendie et de secours ont annoncé sur les réseaux sociaux être en proie à des difficultés, mardi après-midi, pendant un peu moins d'une heure.

Les numéros d'urgence ont été "fortement perturbés" mardi 17 janvier dans une vingtaine de départements français, a annoncé Orange sur Twitter. Pendant ce temps, les services départementaux d'incendie et de secours (Sdis) concernés ont affiché sur les réseaux sociaux des numéros de téléphones alternatifs à contacter en cas d'urgence. Dans un deuxième message, Orange aannoncé que le 15, le 18 et le 112 étaient "de nouveau opérationnel depuis 16h45", ajoutant qu'une "vigilance renforcée" était mise en place. Les difficultés ont duré entre 30 minutes et une heure et restent pour le moment inexpliquées.

Les 19 Sdis suivants ont signalé sur Twitter des problèmes d'accessibles : les Hautes-Pyrénées, la Haute-Vienne, la Haute-Savoie, les Landes, la Drôme, la Seine-Maritime, la Loire, le Lot-et-Garonne, la Saône-et-Loire, le Var, la Nièvre, la Seine-et-Marne, la Loire-Atlantique, la Sarthe, la Meuse, l'Orne, l'Eure-et-Loir, la Vienne, les Deux-Sèvres.