DIRECT. Panne des numéros d'urgence : Jean Castex réunit ce matin une nouvelle cellule de crise interministérielle

Quelle météo aujourd'hui ? Le temps sera un peu plus calme au nord-ouest et au sud-est, et des passages orageux auront lieu ailleurs dès la matinée du Centre Val-de-Loire vers la Normandie, en passant par l'Île-de-France se décalant l'après-midi sur les Hauts de France et la Champagne-Ardenne. Les maximales sont en baisse sur l'ouest du pays et atteindront 28° sur l'est.

(MATIN)

(APRES-MIDI)