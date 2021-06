Appels d'urgence : une panne géante des numéros d'urgence est survenue

Mercredi 2 juin, joindre les pompiers en composant le 18 était quasi impossible en raison d'une panne géante des numéros d'urgence, comme dans le Val-d'Oise. "De manière aléatoire, on recevait ou on ne recevait plus les appels d'urgence. Rapidement, la décision a été prise de faire monter en puissance les effectifs du centre opérationnel et de mettre en place un numéro alternatif afin de permettre à la population de pouvoir continuer à contacter les secours", explique le général Marc Vermeulen, vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.

Une personne serait décédée dans le Morbihan

De 16h45 à minuit, la situation était la même dans tous les départements français. Des numéros de remplacement ont été diffusés sur les réseaux sociaux. Au ministère de l'Intérieur, une salle de crise a été activée. Rentré d'urgence dans la nuit d'un voyage officiel en Tunisie, Gérald Darmanin a évoqué des "dysfonctionnements graves" et "inacceptables", et des conséquences tragiques pour au moins trois personnes. "Dans le Morbihan, une personne serait décédée, n'ayant pas pu joindre, par sa famille, les services de secours à temps, et ayant eu une maladie cardiovasculaire", a précisé le ministre, qui a ajouté que deux autres accidents cardiovasculaires seraient survenus sur l'île de La Réunion.

Stéphane Richard, le PDG d'Orange, opérateur responsable d'acheminer tous les appels passés en France aux services de secours, a été convoqué jeudi au ministère de l'Intérieur. L'entreprise évoque un problème technique sur un équipement. En déplacement dans le Lot, Emmanuel Macron s'est dit très préoccupé. Selon lui, il est toutefois trop tôt pour faire un bilan.