Opérateurs du Samu en grève : "Je vais annoncer une augmentation de 100 euros par mois de leur prime", déclare le ministre de la Santé

Aurélien Rousseau est l'invité du 8h30 franceinfo.

Temps de lecture : 1 min

Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, annonce jeudi 28 septembre sur franceinfo "une augmentation de 100 euros par mois" pour les assistants de régulation médicale, ceux qui décrochent le téléphone lorsqu'on appelle le Samu (15). Dans le détail, il s'agit d'une hausse "de leur prime spécifique liée à leur fonction de régulation médicale".

>> Carte. Urgences : les assistants de régulation médicale en grève dans 69 Samu sur 100

Aurélien Rousseau va rencontrer dans la journée à Créteil des assistants de régulation médicale, en grève depuis le mois de juillet. Ils "ont un métier central dans notre dispositif de santé" et "ont un rôle dans la régulation globale qui est essentiel", salue-t-il.

"On a ouvert 19 écoles de formation", rappelle-t-il. "On ne va pas leur donner une nouvelle grille", réclamée par les grévistes. Elle reste celle des secrétaires médicaux "mais on va donner aux ARM une vitesse de progression et une capacité de reconnaissance qui leur permettront de progresser plus rapidement".