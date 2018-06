Nord : un père de famille sauvé par les conseils d'un pompier au téléphone

Damien Leclerq peut revivre tranquillement, et avec du recul, ces minutes au cours desquelles il a failli mourir. Sur leur page Facebook, les pompiers du Nord ont mis en ligne un enregistrement rempli d'espoir qui a rapidement ému les internautes. Le 24 décembre dernier, les pompiers reçoivent un appel d'urgence en provenance de Moncheaux (Nord), un habitant vient d'avoir une attaque cardiaque. Sa fille semble paniquée, son père n'arrive plus à respirer. Avec sang froid, l'opérateur donne ses conseils et guide les premiers gestes salvateurs. "Et 1 et 2, et 3... Appuyez bien au milieu de la poitrine avec le talon de la main, n'arrêtez pas le massage, il ne faut jamais arrêter pour faire marcher le cœur", explique l'agent à la jeune femme. Si les pompiers ont déjà quitté la caserne, ils pourraient malgré tout arriver trop tard. Quand ils arrivent enfin, ils parviennent à faire repartir le cœur. Le père s'en sortira sans aucune séquelle.

"Il ne m'a pas laissée tomber"

Sans cette aide essentielle, Aurore Leclerq sait qu'elle aurait pu perdre son père. "Je criais dans le téléphone, l'opérateur a été vraiment compréhensif, il ne m'a pas laissée tomber", explique-t-elle. L'enregistrement a été écouté plus de 60 000 fois en 24 heures.

