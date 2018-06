Nord : invasion de moustiques à Saint-Amand-les-Eaux

En plein centre-ville de Saint-Amand-les-Eaux (Nord), le chantier de fouilles archéologiques regorge de mares improvisées où siègent par centaines les larves de moustiques. Fortes précipitations et températures élevées ont provoqué une invasion de ces insectes amateurs de sang. L'attaque a perturbé le quotidien des habitants, impossible de s'installer en terrasse sans être attaqué.

Retour à la normale avec la baisse des températures

À la pharmacie, les clients se sont rués sur les répulsifs et les crèmes apaisantes, les stocks ont été vidés en quelques heures. Le phénomène s'est répandu dans toute la ville, les employés municipaux ont prévu une campagne de "démoustication". Les écoles et les crèches seront traitées en priorités. Les habitants devront s'armer de patience et attendre la baisse prochaine des températures pour pouvoir sortir de chez eux sans craindre la piqûre.

