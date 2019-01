Mutuelles : pourquoi les tarifs augmentent

En quelques semaines, cette association de consommateurs a reçu 800 courriers. Chacun témoigne de hausses surprenantes des cotisations de complémentaires pour 2019. Des hausses de 8% à 50% peut-être liées à la nouvelle réforme du reste à charge zéro en vigueur cette année. Certaines lunettes, prothèses auditives ou dentaires seront remboursées à 100%. Le risque : une augmentation des tarifs des complémentaires. Pourtant, en décembre dernier, Emmanuel Macron avait recadré les mutuelles en leur demandant de limiter ces hausses, au moins pendant deux ans.

Une augmentation annuelle dite "normale" est de 3 à 4%

Le message semblait reçu. Mais au même moment, certaines mutuelles envoyaient des courriers expliquant qu’en "2019, notre mutuelle doit faire face à des coûts supplémentaires résultant des décisions des pouvoirs publics dans le cadre de l'importante réforme du reste à charge zéro". Aujourd'hui les mutuelles ne font plus forcément référence à la réforme, l'augmentation annuelle dite "normale" est de 3 à 4%. Elle serait due à l'augmentation des maladies chroniques et au déremboursement des médicaments. Si votre mutuelle a augmenté de plus de 4%, il faut donc demander des explications et, avec un peu de chance, réussir à obtenir un rabais.

