Moustiques tigres : attention danger !

L'été approche et la menace du moustique tigre guette. Alors que l'an passé de nombreux foyers épidémiques ont été détectés, cette année, l'heure est à adopter de bons comportements pour éviter tout risque.

Il a un corps zébré et un comportement vif et agressif. Le moustique tigre est une menace pour l'été à venir. Il aime les zones humides comme les jardins. C'est juste à Périgueux (Dordogne) que les habitants s'en plaignent particulièrement. "Ça a été infernal, surtout dans les jardins. On a été piqués de partout", confie une habitante. Elle a justement installé une protection sur ses bidons d'eau pour éviter la prolifération des larves de ces moustiques. "Tous les jardiniers ont pris dans leur grenier, les rideaux et les tissus qu'ils avaient. Ça fait office de protection", ajoute-t-elle. Des astuces que tous n'ont pas apportés.

Apprendre les bons gestes

Une brigade a été mise en place dans la ville pour lutter contre la prolifération du moustique. Elle visite les jardins, maisons et appartements des administrés pour apprendre les bons gestes. "Ce qui est conseillé aux administrés c'est de faire le tour de leur jardin, de vider toutes les coupelles d'eau et notamment de bien nettoyer tous les contenants", précise la référente "moustique tigre" de la mairie. Ce moustique est aussi porteur de maladie. L'an dernier, une vingtaine de foyers épidémiques ont été détectés.