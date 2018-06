Samu : un service sous tension après l'affaire Naomi

Lorsque l'on compose le 15, ce sont eux qui décrochent et écoutent attentivement chaque histoire. Au SAMU d'Amiens dans la Somme, le téléphone sonne 335 fois par jour. Autant de décisions à prendre, sans commettre d'erreurs. Les assistants de régulation médicale, les ARM, régulent ce flux ininterrompu. Il évaluent la gravité et transmettent ensuite l'appel au médecin régulateur juste à côté d'eux, parfois d'un simple regard quand l'urgence s'impose. Pour les cas les plus graves, c'est le SMUR, le service mobile d'urgence et réanimation qui part.

Le spectre de l'affaire Naomi

Des journées de 12 heures avec depuis quelques semaines, une pression supplémentaire sur les épaules. L'affaire Naomi, du nom de cette jeune femme décédée en décembre dernier qui n'avait pas été prise au sérieux par l'opératrice du SAMU, est dans tous les esprits. Sans véritable formation, les 2 200 assistants régulateurs du pays apprennent souvent à gérer ces situations avec l'expérience, au cas par cas.

Le JT

Les autres sujets du JT