Le SAMU est malade

Sur les 101 SAMU (Service d'aide médicale urgente) en France, 81 ne répondent pas à l'une de leurs premières obligations : répondre aux appels des personnes en détresse. C'est ce que révèle une enquête du Point, qui a analysé les chiffres des établissements de santé après le décès de Naomi Musenga fin 2017. Plus de 4,6 millions d'appels sur 29 millions n'ont pas été traités dans les temps en 2016.

L'hebdomadaire classe les pires et les meilleurs SAMU en France. Orléans (Loiret) et Verdun (Meuse) réussissent à répondre à tous les appels. En queue de classement, Paris arrive avant-dernier et Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) dernier. Selon les responsables des centres d'appels, le manque d'effectifs est en cause. Pour les agents du ministère de la Santé, ces dysfonctionnements seraient notamment liés à des problèmes d'encadrement.

