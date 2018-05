DIRECT. Mort de Naomi Musenga : "On s'est moqué de nous comme on s'est moqué de ma fille", accuse son père. Regardez la conférence de presse de la famille

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #SAMU

: "Nous étions laissés à la dérive totalement", déplore Bablyne Musenga, mère de Naomi, qui explique que c'est sa sœur Louange qui a pensé à demander au Samu s'il existait un enregistrement d'une conversation entre Naomi Musenga et le Samu. Un enregistrement qui l'a "foudroyée" quand elle l'a entendu.

: "On était dans l'attente par rapport à l'autopsie. On était obligés d'appeler toutes les semaines" pour réclamer son résultat, pendant près de deux mois, explique Louange Musenga, la sœur de Naomi, pour expliquer le temps écoulé entre sa mort, le 29 décembre, et la demande de l'enregistrement de sa conversation avec le Samu.

: "Pourquoi est-ce que l'autopsie n'a pas été faite à temps ? Pourquoi a-t-on laissé le corps de ma fille en putréfaction ? Le corps de ma fille est resté à la réa, on ne l'a pas fait descendre au frigo dans la chambre mortuaire, ce qui a rendu l'autopsie un peu difficile."





Le père de Naomi Musenga met également en cause la façon dont le corps de sa fille a été traité par le CHU de Strasbourg après sa prise en charge et sa mort. L'autopsie n'avait été pratiquée que cinq jours plus tard. Il estime aussi s'être "fait balader" par les institution après sa mort, "comme si on se moquait de nous comme on s'est moqué de ma fille".

: La mère de Naomi Musenga explique qu'elle espère apprendre "ce qui a tué [sa] fille. Il n'y a pas de réponse à ça". Elle espère également savoir qui sont les deux opératrices du Samu que l'on entend sur l'enregistrement. Celle qui a répondu à l'appel a été suspendue par le CHU de Strasbourg, mais le sort de la seconde personne que l'on entend railler Naomi Musenga n'est pas connu.

: Le père de Naomi Musenga remercie "la presse et les réseaux sociaux", sans qui, selon lui, le sort de sa fille "ne serait pas connu". "Ça nous a vraiment aidé de savoir que nous ne sommes pas seuls, et que quelqu'un a tendu l'oreille à notre douleur", ajoute sa mère. Naomi Musenga est morte le 29 décembre, mais l'affaire n'a éclaté qu'avec la publication de l'enregistrement, le 27 avril.

: L'avocat de la famille de Naomi Musenga rappelle que cette conférence de presse est donnée pour répondre à la demande de la presse, et non pour faire de nouvelles annonces. Louange Musenga, une des sœurs de Naomi Musenga, est présente, de même que les parents de la jeune femme.





: La famille de Naomi Musenga, morte en décembre après avoir appelé le Samu, tient une conférence de presse. Regardez là en direct.

: Sur l'enregistrement de la conversation entre le Samu et la compagne de Maxime Van Gertruy, "le dernier intervenant, qui est médecin du Samu, dit 'madame, c'est juste un point de côté, donnez-lui un doliprane, vous le mettez dans la voiture et vous le ramenez aux urgences'" , affirme l'avocate de sa famille. Pour elle, "à aucun moment, le cas de Maxime n'a été pris en considération."

: La famille de Naomi Musenga n'est pas la seule à dénoncer la possible responsabilité du Samu dans la mort d'un proche. L'avocate de la famille de Maxime Van Gertruy, mort à 23 ans d'un infarctus en 2008, était invitée de franceinfo tout à l'heure. Elle accuse le Samu de ne pas avoir pris, à l'époque, la mesure de l'urgence alors que Maxime était "en train d'agoniser" au téléphone.

: Naomi Musenga, 22 ans, est morte le 29 décembre dernier. Quelques heures avant son décès, elle avait appelé le Samu, qui avait refusé de lui envoyer une ambulance, l'encourageant simplement à appeler SOS Médecins. L'opératrice et une de ses collègues avaient raillé la jeune femme, et un enregistrement de la conversation, publié fin avril, a provoqué une polémique. Tout ce qu'il faut savoir de l'affaire est résumé dans cet article.













: Christophe Gautier, directeur général du CHU de Strasbourg, estime que "nous nous acheminons vers un élément de faute personnelle". Il n'annonce pas de mesures spécifiques pour changer les conditions de travail des opérateurs du Samu dans son établissement. "Nous sommes en réflexion permanente avec l'ensemble des équipes sur l'amélioration de nos conditions de travail", assure-t-il.

: Christophe Gautier décrit l'opératrice comme "très affectée". Il affirme, en revanche, ne pas avoir d'éléments sur le traitement de l'appel de Naomi Musenga par les pompiers, qui l'avaient transmise au Samu : "Le champ de mon enquête est limité à ce qui s'est passé au sein du CHU de Strasbourg".

: Le jour de l'appel de Naomi Musenga, les conditions de travail de l'opératrice "apparaissent comme non-exceptionnelles", explique le directeur général du CHU de Strasbourg : elle ne faisait pas face à un plus grand nombre d'appels qu'un jour normal. Elle reconnaît elle-même ne pas avoir respecté la procédure, affirme-t-il.

: Christophe Gautier, directeur général du CHU de Strasbourg, affirme sur franceinfo avoir eu connaissance des faits le 27 avril, lorsque l'enregistrement de la conversation de Naomi Musenga avec le Samu a été publié en ligne, et avoir immédiatement ouvert une enquête administrative.

: Le directeur du CHU de Strasbourg, où travaillait l'opératrice qui a répondu à Naomi Musenga, est interviewé par franceinfo. Ecoutez cet entretien en direct.

: Des mesures de protection ont été demandées par le syndicat Force ouvrière pour les agents du Samu de l'hôpital de Strasbourg. Depuis la médiatisation cette semaine de la mort de Naomi Musenga, après un appel au 15 durant lequel l'opératrice ne l'a pas prise au sérieux, une trentaine d'appels "injurieux et menaçants" ont été recensés. Voici le reportage de France 3 :









: Bonjour @anonyme. Ce sont en effet les pompiers du Bas-Rhin qui reçoivent en premier l'appel de détresse de Naomi Musenga, fin décembre. La sapeur-pompier qui lui répond en premier transmet ensuite l'appel au Samu, ce qui est la procédure. Mais son ton moqueur a peut-être influencé l'opératrice du Samu et décrédibilisé l'appel au secours de la jeune femme.

: Bonjour, pourquoi on parle pas où très peu des pompiers alors que c'est eux qui ont eu l'appel en premier, ils ont aussi des ambulances non? Pour l'affaire de Strasbourg ?

: "Il a fallu que ça sorte dans la presse pour que les choses bougent."



L'avocat de la famille de la défunte dénonce un "défaut d'information", la famille ayant cherché à dialoguer avec l'hôpital pendant quatre mois, depuis la mort de Naomi Musenga, sans obtenir de réponses "nettes, claires, précises".

: Elle ne doit pas devenir un "bouc émissaire". Interrogé sur franceinfo, un avocat de la famille de Naomi Musenga, décédée fin décembre après un appel qui n'a pas été pris au sérieux par le Samu, assure qu'il serait "réducteur" de tenir l'opératrice qui a décroché "responsable de l'ensemble des dysfonctionnements qui sont survenus".







(France 3)