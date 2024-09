Médicaments périmés encore efficaces : "Dans la plupart des cas, l'UFC-Que Choisir a raison", selon un expert en pharmacovigilance

Huit médicaments périmés sur dix gardent 90% d'efficacité, selon une étude de l'UFC-Que Choisir, publiée jeudi 19 septembre. "Dans la plupart des cas, l'UFC-Que Choisir a raison", affirme Milou-Daniel Drici, directeur du centre régional de pharmacovigilance de Nice-Alpes-Côte d'Azur.

Il faut tout de même procéder avec "prudence", tempère le professeur, également expert de la Commission européenne auprès de l’Agence européenne des médicaments. "S'il s'agit de comprimés", on peut "généralement" les consommer après leur date de péremption, explique Milou-Daniel Drici.

"Les formes liquides sont absolument à proscrire"

En revanche, "les formes liquides sont absolument à proscrire". Certains composants de conservation ont une "durée de vie limitée". Sans eux, des germes peuvent apparaître dans le médicament, explique le professeur. Il alerte aussi sur les antibiotiques. "Donner un antibiotique efficace à 80 % peut entraîner des risques de résistance des germes", détaille Milou-Daniel Drici.

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé affirme à franceinfo qu'elle a entamé des discussions avec les industriels pour prolonger la durée de vie officielle de leurs médicaments. L'équivalent de l'ANSM aux Etats-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) a déjà procédé à ce genre de mesures, affirme Milou-Daniel Drici. Elle avait demandé et obtenu des prolongations sur l'utilisation de médicaments de l'armée, "plus de six ans" après leur date de péremption.