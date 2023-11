Wegovy, Ozempic... Derrière l'agrandissement de l'usine Novo Nordisk à Chartres, le succès inquiétant des antidiabétiques utilisés comme coupe-faim

C'est un très gros investissement en France dans le domaine pharmaceutique. Le laboratoire danois Novo Nordisk injecte 2,1 milliards d'euros pour agrandir son usine française de Chartres, en Eure-et-loir. Novo Nordisk est le premier producteur mondial d'insuline, dont ont besoin les diabétiques, mais ce médicament est aujourd’hui énormément utilisé pour lutter contre l'obésité.

Novo Nordisk produit deux médicaments très populaires qui permettent de perdre du poids : le Wegovy et l'Ozempic, qui, lui, est au destiné à la base à lutter contre le diabète mais son usage a été détourné pour ses propriétés coupe-faim. Sur le réseau social TikTok, des influenceurs se filment en train de s'injecter de l'Ozempic. Il y a un an, Elon Musk disait que ces produits lui avait permis de perdre 15 kilos.

Cette classe de produit a une action sur l'organisme qui freine l'appétit. En clair, ceux qui en consomment ne ressentent plus l'envie de manger. Aujourd'hui, l'agrandissement de l'usine française Novo Nordisk à Chartres est destiné à produire plus de Wegovy, l'antidiabétique officiel contre l'obésité. Dans le monde en 2023, le groupe Danois a investi dix milliards d'euros pour développer cette production.

L'obésité pourrait toucher un milliard de personnes en 2030

Le marché des coupe-faim prend une ampleur considérable. Dans le monde, il y aura un milliard d'obèses en 2030, selon l'OMS. Aux Etats-Unis, 40% des adultes sont obèses. Avec toutes les conséquences sur la santé publique et son coût pour la collectivité. Dans ce pays, le groupe Eli Lilly, rival au danois Novo Nordisk, produit des antidiabétiques similaires. Le prix de ces médicaments atteint parfois des sommets aux Etats-Unis : l'équivalent de 1 000 euros par mois. Récemment le président Joe Biden a obtenu que Eli Lilly et Novo Nordisk abaissent d'environ 70% le prix de leurs médicaments. Ce qui n'empêche pas ces laboratoires d'engranger des dizaines de milliards de dollars.

Au Danemark, Novo Nordisk fait tellement de profit que le pays a échappé à la récession en début d'année grâce aux performances de la société. Le laboratoire pèse plus lourd en bourse que LVMH, 400 milliards d'euros, un record européen.

Des risques d'occlusion intestinale ou de pensées suicidaires

Mais ces médicaments ne sont pas sans risque. Ils peuvent avoir des effets secondaires. Le Wegovy peut provoquer des troubles digestifs, par exemple des risques d'occlusion intestinale. L’Agence européenne des médicaments étudie aussi le risque de "pensées suicidaires" induit par cette classe d'antidiabétiques, à la suite de signalements venus d'Islande. Il y a également le risque que des personnes qui ne sont pas clairement en surpoids prennent ces molécules pour juste perdre quelques kilos.

En France, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et l'Assurance Maladie ont rappelé dans un communiqué publié le 1er mars 2023 que "l’utilisation du médicament Ozempic doit être réservée au traitement du diabète de type 2 insuffisamment contrôlé. Une surveillance renforcée a été mise en place pour s’assurer que les prescriptions respectent ce cadre d’utilisation." Un comité scientifique temporaire sur ce sujet a également été créé.

"On est en rupture d'Ozempic à cause des gens qui l'utilisent pour effet détourné." Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France à franceinfo

Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) appelle à la plus grande vigilance. "En France, ce médicament est utilisé pour des patients diabétiques, c'est un médicament extrêmement utile et nécessaire pour leur vie et le fait de le détourner est évidemment un gros problème", assure-t-il à franceinfo. Il alerte par ailleurs sur les fraudes : "Il y a les gens qui font de fausses ordonnances. Pour cela, on essaie, avec l'Assurance maladie, de mettre en place un circuit d’ordonnances numériques, qui seront infalsifiables", explique Philippe Besset.

De son côté, le Wegovy a été approuvé aux Etats-Unis il y a deux ans. Il est aussi commercialisé au Danemark, en Norvège, au Royaume-Uni et en Allemagne. Selon le journal le Figaro, le médicament a été autorisé en France et devrait être strictement encadré et réservé aux personnes qui souffrent vraiment d'obésité.