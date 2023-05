Celle qui est aussi maman d'un petit garçon de 6 ans a dénoncé dans "C à vous" la rupture de stock du Sabril, un antiépileptique produit par Sanofi dont a besoin son fils.

"Ce qu'on ne veut pas quand on a un enfant épileptique, c'est les crises. C'est des crises qui bouffent le cerveau, qui le rognent (...) et dans les cas les plus graves, c'est des enfants qui peuvent mourir !" La journaliste Giulia Foïs a lancé l'alerte sur la pénurie de Sabril, un médicament antiépileptique, sur le plateau de "C à vous" sur France 5, jeudi 11 mai.

Cette dernière est la maman d'Isaac, 6 ans, atteint d'épilepsie et qui doit prendre quatre médicaments chaque jour, dont le Sabril, pour éviter des crises. Or, il ne reste à la mère de famille que trois boîtes du précieux médicament, au lieu des cinq nécessaires pour assurer le traitement de son fils jusqu'à fin juillet, date à laquelle les pharmacies estiment qu'elles auront de nouveau des stocks. Une situation angoissante pour cette mère, comme pour les autres malades et proches de malades. En effet, il n'existe "pas de générique" au Sabril et les médicaments de substitution nécessitent un sevrage pendant "six à dix semaines" pour habituer le cerveau à la nouvelle molécule, durant lesquelles des crises ont lieu, assure-t-elle sur France 5.

Une fabrication très concentrée

Quelques jours auparavant, elle avait déjà interpellé Sanofi, le laboratoire qui fabrique le médicament, sur Twitter. Le Sabril "est utilisé en complément des traitements classiques de l'épilepsie, lorsque ceux-ci ne parviennent pas à prévenir la survenue des crises", détaille le Vidal.

"Le souci c'est quand la production est concentrée entre les mains d'un seul producteur, dès qu'il y a une offre plus importante d'un autre pays ou que les stocks n'ont pas été bien évalués, il peut y avoir des ruptures", a expliqué mercredi sur franceinfo Pauline Londeix, cofondatrice de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament.

Une liste de médicaments essentiels

Face aux pénuries de Sabril et d'autres médicaments, le ministre de la Santé, François Braun, a rappelé mercredi sur CNews qu'une liste des médicaments essentiels était en cours de réalisation. Cette liste, qui comprend actuellement 280 médicaments, est attendue pour juin. Y figurent notamment l'insuline, divers anti-inflammatoires, l'amoxicilline, le paracétamol ou encore l'antiépileptique Sabril, a précisé le ministre. Objectif : recenser les points de fabrication de ces médicaments afin de s'assurer qu'ils soient "toujours disponibles".

Au-delà de cette liste, François Braun a réclamé une "politique européenne", alors que la Commission prévoit elle aussi de dresser une liste de médicaments essentiels, qui pourra ensuite servir de base à une obligation pour les laboratoires de constituer des stocks.

Le Leem, lobby français de l'industrie pharmaceutique, a par ailleurs appelé le gouvernement à nommer un haut commissaire au médicament, jugeant urgent d'établir un pilotage centralisé face aux pénuries de médicaments qui se multiplient.