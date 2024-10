Vente du Doliprane : "Cette affaire traduit la perte de souveraineté de la France et la désindustrialisation avancée", selon Éric Ciotti

"Cette affaire traduit la perte de souveraineté de la France et la désindustrialisation avancée", a déploré mardi 22 octobre sur franceinfo le président du groupe Union des droites pour la République (UDR) Éric Ciotti, alors que le Doliprane, médicament le plus vendu en France, va pouvoir passer sous contrôle du fonds d'investissement américain CD&R.

Sanofi a confirmé lundi le rachat de sa filiale Opella qui produit le médicament, une opération dans laquelle l'État, via la BPI (Banque d’investissement public) participe, en rentrant au capital de la filiale à hauteur de 1 à 2%, pour "assurer l'ancrage français d'actifs stratégiques", a précisé le directeur général de Bpifrance.

"C'est de la communication, ça n'empêchera pas la prise de contrôle", a fustigé Éric Ciotti. Selon lui, "l'État aurait pu bloquer cette vente. Le fait qu'il participe au capital ne servira absolument à rien. Nous en perdrons le contrôle", a-t-il poursuivi.

"On a tué tous nos grands secteurs. On a commencé par le secteur de l'énergie nucléaire, on a sacrifié la sidérurgie, on est en train de tuer l'automobile", accuse l'UDR.