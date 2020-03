Trafic de médicaments en Europe : 165 personnes arrêtées, 8 millions d'euros de marchandises saisies

Le résultat d'une opération internationale menée depuis trois ans. En France, 23 personnes ont été arrêtées.

Une vaste opération internationale, menée notamment par les autorités françaises, a permis de saisir en Europe, de juillet à octobre 2019, 36 millions de médicaments et 110 000 ampoules, d’une valeur marchande estimée à près de 8 millions d'euros, annoncent la gendarmerie et les douanes dans un communiqué commun vendredi 6 mars. Au total, 165 suspects ont été arrêtés et 12 groupes criminels ont été démantelés. En France, 23 personnes ont été arrêtées.

Cette opération, baptisée Mismed, est menée depuis trois ans par l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP), par les douanes finlandaises et avec le concours d’Europol. L'opération vise à endiguer les trafics de médicaments falsifiés ou détournés de leur usage à des fins psychotropes, récréatives ou dopantes.

23 arrestations en France et cinq réseaux criminels démantelés

En France, la gendarmerie a procédé à 23 arrestations et a démantelé cinq réseaux criminels. Près de 17 000 unités médicamenteuses et dopantes d’une valeur marchande de près de 90 000 euros ont été saisies. De son côté, la douane française a intercepté près de 96 000 médicaments et 42 kilos de médicaments détournés à des fins psychotropes ou dopantes.

À titre d'exemple, une enquête a notamment permis l’interpellation d’un gérant d’un commerce de compléments alimentaires. L'homme est impliqué dans un trafic de produits dopants. Un millier de comprimés, ampoules, stylos d’anabolisants, stéroïdes et hormones de croissance ont été saisis à cette occasion.