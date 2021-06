Sciences : un médicament prometteur contre la maladie d'Alzheimer ?

"Il faut rester prudent car dans la maladie d'Alzheimer, il y a deux étapes. Une première étape où des lésions se constituent dans le cerveau, et seulement après les symptômes apparaissent. Tout ça à cause d'une protéine anormale qui se dépose, on appelle ça les dépôts amyloïdes", explique le journaliste Damien Mascret. C'est seulement 10 ou 15 ans plus tard que les symptômes vont apparaître.

Peu probable de pouvoir le mettre sur le marché tout de suite

Or, ce que Biogen vient de démontrer, c'est que ce médicament était en capacité de diminuer les lésions dans le cerveau. C'est encourageant, mais il faut rester prudent. Mais verrons-nous ce médicament en France cette année ? C'est peu probable. Il est possible que l'Agence européenne soit plus exigeante que l'Agence américaine, notamment dans les preuves cliniques. Il faut que les symptômes diminuent, et s'atténuent. "Tant qu'on n'a pas ça, on peut attendre la fin de l'année mais il est probable que le médicament ne soit pas utilisé tout de suite", conclut le journaliste et médecin.