Santé : les antibiotiques bientôt fournis à l'unité en pharmacie

franceinfo

Article rédigé par franceinfo - J.-C. Batteria, A.-C. Roth, L. Haedrich, O. Pergament France Télévisions

Les pharmacies devront bientôt ne plus fournir de boîtes entières d'antibiotiques, mais plutôt des comprimés à l'unité. Une perspective qui n'enchante pas tous les pharmaciens, qui seront plus sollicités et qui pointent les limites de cette évolution.

À l'avenir, les pharmaciens ne pourront plus délivrer de boîtes complètes d'antibiotiques, mais juste le nombre de comprimés prescrits. Concrètement, pour huit jours, huit comprimés seront donnés, et pas un de plus. Les comprimés restants serviront à un autre patient. Les pharmaciens seront davantage sollicités. "On met quoi ? Des petits sachets qu'on reconditionne ? Il faut imprimer une notice ? C'est une fausse bonne idée", estime Béatrice Clairaz-Mahiou, présidente du syndicat des pharmaciens des Hauts-de-Seine – USPO. Des médicaments non partageables La Fédération des syndicats de pharmacies met également l'accent sur les médicaments qui ne sont pas partageables. "C'est un petit peu du bricolage. L'année dernière, nous avons manqué cruellement d'antibiotiques, d'Amoxicilline pour les enfants, en forme pédiatrique. Or il se trouve que c'est un flacon de sirop. Et ce flacon de sirop est indivisible", indique Philippe Besset, son président.