Santé : le Doliprane en rupture de stock

Dans une pharmacie, sur une étagère, il reste encore quelques boîtes jaunes de Doliprane. Pourtant, elles se font de plus en plus rares en pharmacie, au point même qu’une pénurie soit redoutée. Composé de Paracétamol, ce médicament anti-douleur est parmi les plus vendus au monde. En France, en 2021, les ventes ont progressé de 7,2 %, pour atteindre plus d’un milliard d’euros. Problème : le laboratoire Sanofi, principal fabricant du médicament, n’est plus en mesure de répondre à cette forte demande.

Retour à la normale d’ici l’été

La faute à un rebond de l’épidémie lié au variant Omicron et aux maladies hivernales, particulièrement présentes cette année. Seule la marque Doliprane est concernée par cette pénurie. Les commandes devraient être limitées à 720 unités par pharmacie, selon la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France. Un retour à la normale est envisagé d’ici l’été prochain.