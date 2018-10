Santé : la pénurie de médicaments atteint un niveau inégalé en France

Le phénomène s'amplifie, de sorte qu'aujourd'hui, 530 médicaments sont introuvables en pharmacie. En première ligne se trouvent les traitements pour lutter contre la maladie de Parkinson. Le Sinemet par exemple est en rupture de stock, et aucun réapprovisionnement n'est attendu avant mars 2019. Autre pénurie, celle qui touche les anticancéreux, des antibiotiques et des vaccins comme le BCG. Les causes de ces manques sont multiples, comme l'explique Le Parisien dans son édition du 29 octobre.

Les fabricants vendent aux pays les plus offrants

Ainsi, 70% des molécules principales sont fabriquées dans des laboratoires aux États-Unis ou en Asie. La France est donc soumise aux aléas de la fabrication. Il y a aussi le phénomène des flux tendus : production limitée d'un côté et demande grandissante de l'autre. Les fabricants vendent aux pays les plus offrants, et la France n'en fait pas partie. La pénurie du moment atteint une ampleur inégalée, qui oblige médecins et patients à lancer un cri d'alerte.

