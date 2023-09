Santé : des médicaments bientôt vendus à l'unité dans les pharmacies

Durée de la vidéo : 1 min

Désormais, la vente des médicaments à l'unité sera obligatoire en pharmacies dans certains cas. Explications.

Les pénuries d'antibiotiques d'usage courant se font déjà ressentir. Ces médicaments en tension seront bientôt vendus à l'unité par les pharmaciens, avec le nombre exact de comprimés et non plus en boîte. "Je pense que cela sera plus efficace. Il y aura moins de déchets et de gâchis à la maison", estime une femme. Chaque jour, la poubelle d'une pharmacie est pleine des médicaments rapportés par des patients. Les Français en jettent, en effet, 1,5 kg chaque année.

Problème de traçabilité

Dans cette pharmacie, seuls les psychotropes et certains antidouleurs sont vendus à l'unité. Pourtant, le pharmacien ne souhaite pas élargir cette vente à l'unité à d'autres antibiotiques, trop compliqué selon lui. "Il y a une traçabilité qui est très importante. On a eu par le passé des notions où l'on avait des problèmes de lots, et là, on perd toute sécurité pour le patient. Donc le faire, c'est possible, mais cela demande un travail assez énorme", affirme Yorick Berger, secrétaire générale du syndicat des pharmaciens de Paris.