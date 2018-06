Santé : bientôt un nouvel étiquetage pour les médicaments ?

Dans les pharmacies, sont en vente plus de 11 000 médicaments dont les boîtes pourraient bientôt changer d'apparence, d'après les dernières recommandations de l'agence du médicament. Sur les boites actuelles, la marque du médicament apparait généralement en gros caractères, avec la nouvelle formule, c'est la substance active qui serait mise en valeur.

Colère des laboratoires

Un nouvel étiquetage qui suscite des réactions partagées. "Déjà qu'on se trompe avec les génériques, souvent on n’a pas envie de les prendre, donc là c'est encore plus compliqué", souligne une passante. L'agence du médicament recommande ce changement pour les patients, mais aussi pour les professionnels de santé. 30% des erreurs de prescription sont en lien avec l'étiquetage. Un nouvel emballage qui provoque la colère des laboratoires pharmaceutiques. Pour eux, ces normes d'étiquetage ouvrent la porte aux paquets neutres avec un plus grand risque de confusion. De simples recommandations qui commencent à être suivies.

