Rappel d'antibiotiques pour enfants et nourrissons

Quatre lots d'antibiotiques en poudre du laboratoire Sandoz sont concernés. En cause, un problème dans la notice d'utilisation.

Attention, risque de sous-dosage ! Quatre lots d'antibiotiques en poudre du laboratoire Sandoz pour enfants et nourrissons font l’objet d’un rappel, a annoncé l'Agence du médicament (ANSM) le 18 janvier. En cause, une imprécision dans la notice d'utilisation.

Ces antibiotiques se présentent en effet sous la forme d'une poudre, qu’il faut diluer avec de l'eau uniquement avant la première utilisation. Néanmoins, la notice laisse à penser qu’il y a besoin de rajouter de l'eau avant chaque prise. Or, un médicament trop dilué entraîne un sous-dosage.

Les médicaments concernés sont :

Deux lots d'amoxicilline/acide clavulanique Sandoz 100 mg/12,5 mg par ml nourrissons, poudre pour suspension buvable en flacon (flacon 30 mL)

HP6041, péremption 30/11/2020

HP6043, péremption 30/11/2020

Deux lots d'amoxicilline/acide clavulanique Sandoz 100 mg/12,5 mg par ml enfants, poudre pour suspension buvable en flacon (flacon 60 ml)

JA0287, péremption 30/06/2021

HZ6881, péremption 30/06/2021

Le premier lot d’antibiotiques pour nourrissons (HP6041) a été commercialisé à partir de janvier 2018, et les stocks sont donc quasiment épuisés. Toutefois, 31.000 boîtes du second lot (HP6043) sont encore disponibles. Il reste 24.000 boîtes du premier lot d’antibiotiques pour enfants (JA0287), et 13.000 boîtes du second (HZ6881).

Si votre enfant est concerné, consultez rapidement

"La qualité de la poudre du médicament n'est pas remise en cause", précise l'ANSM. Si votre enfant suit l’un de ces traitements et que le dosage a été mal fait, consultez rapidement votre médecin et ramenez les boîtes en pharmacie. Si toutefois le flacon n'a été rempli par de l'eau qu'une fois en début d'utilisation, le traitement peut être poursuivi.

Si le traitement de votre enfant est terminé, que le dosage a été mal fait, mais qu’il ne présente aucun symptôme, contactez tout de même votre médecin pour l'informer du sous-dosage. Si votre enfant présente des symptômes, consultez rapidement.