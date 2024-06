Pénuries : les sprays de Ventoline manquent dans les pharmacies

Il est difficile de trouver de la Ventoline dans les pharmacies françaises, vendredi 7 juin, alors que les crises d'asthme peuvent augmenter avec le risque d'allergie.

Les stocks de Ventoline sont en tension partout en France, vendredi 7 juin, et il est de plus en plus difficile de trouver ces sprays en pharmacie. Il ne s'agit pas encore d'une pénurie, puisqu'il reste des boîtes, mais leur nombre est insuffisant pour satisfaire la demande. Ce manque interroge, alors que le risque d'allergie au pollen est élevé partout en France. "On a un manque d'information au niveau de la chaîne du médicament, en tout cas tout en haut, que ce soit au niveau des pharmaciens et des médecins", indique un expert.

Indispensable en cas de crise d'asthme

Le prix de vente du médicament pourrait expliquer la tension sur les stocks. La France vendrait ses boîtes moins chères que ses voisins, ce qui n'encouragerait pas les fournisseurs à vendre aux pharmacies françaises. D'après Santé publique France, l'asthme touche plus de 4 millions de Français et le spray est indispensable en cas de crise.