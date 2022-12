Pénurie de médicaments : d'autres alternatives sont possibles

La pénurie de Doliprane pour enfants inquiète parents et enfants. Y a-t-il des alternatives au Doliprane ? Éléments de réponse avec le médecin et journaliste Damien Mascret.

Les ruptures de stock de médicaments, notamment du Doliprane, ont pris de l'ampleur. Or, il existe des alternatives, le Doliprane étant le nom commercial. "Le nom de la molécule, c'est le paracétamol", précise Damien Mascret, médecin et journaliste, sur le plateau du 19/20, mardi 6 décembre. "Votre pharmacien va vous proposer des alternatives avec du paracétamol, il peut aussi vous proposer sous d'autres formes. On peut très bien avoir de formes équivalentes qui vont être en sachets, en sirops, en comprimés", explique Damien Mascret.

Changer de famille d'antibiotique

On manque aussi de certains antibiotiques, notamment l'amoxicilline. Peut-on là aussi trouver des alternatives ? "Le pharmacien va pouvoir utiliser des formes adultes par exemple, en vous disant de diminuer les posologies. Et il peut aussi vous proposer, en téléphonant au médecin, de changer de famille d'antibiotiques, si vraiment il n'en avait pas", indique le médecin.