Paracétamol, ibuprofène, aspirine : fin de la vente en accès libre ?

Le paracétamol dont l’usage est très banalisé peut en fait être dangereux pour le foie. Un risque multiplié par sa présence « cachée » dans différents médicaments contre le rhume par exemple. Pour l’aspirine et l’ibuprofène qui appartiennent à la famille des anti-inflammatoires non stéroïdiens, les dangers sont surtout importants en cas d’infection. Il ne faut pas en prendre plus de 3 jours en cas de fièvre, pas plus de 5 jours en cas de douleur, ne pas en prendre deux différents en même temps et enfin les éviter en cas de varicelle.

Des risques méconnus du grand public

« Autant de consignes qui peuvent être rappelées par le pharmacien. Il y a plein de situations différentes pour lesquelles il faut faire hyper attention. Lorsqu’on est insuffisant hépatique, il ne faut pas utiliser de paracétamol, lorsqu’on est insuffisant rénal, pas d’ibuprofène, lorsqu’on a une infection, on ne peut pas prendre d’anti-inflammatoires sans avoir une couverture d’antibiotiques derrière » explique Hervé Zibi, pharmacien. Les risques sont bien réels. Les dégâts provoqués par le paracétamol sur le foie peuvent imposer une greffe… Et l’ibuprofène a provoqué de graves infections comme des pneumonies parfois mortelles.