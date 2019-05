Médicaments : pénurie de cortisone

Dans cette pharmacie de la région parisienne, à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) cela fait deux semaines que deux corticoïdes, la prednisone et la prednisolone, manquent régulièrement à l'appel. "On n'a plus rien depuis deux à trois semaines", explique la pharmacienne, qui ne peut pas non plus en commander à cause des ruptures de stock. Ces médicaments, essentiels à certains malades, il faut donc trouver une solution de rechange au quotidien.

Un retour à la normale à la fin du mois de juin

Cette situation concerne l'ensemble de la France, dans les pharmacies comme dans les hôpitaux. L'Agence du médicament réfute malgré tout le risque de pénurie et parle de "tensions d'approvisionnement". Le problème serait notamment lié à des problèmes de fabrication. Les laboratoires se sont en revanche engagés à importer les médicaments manquants. La situation devrait revenir à la normale d'ici la fin du mois de juin.