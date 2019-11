Loi anti-gaspillage : les députés soutiennent la vente de médicaments à l'unité

Selon des chiffres de l'Institut de recherche anti-contrefaçon de médicaments, un Français jetterait chaque année 1,5 kg de médicaments.

Les médicaments seront-ils bientôt disponibles à l'unité en pharmacie ? Les députés ont donné, mercredi 27 novembre, leur feu vert en commission à cette proposition, dans le cadre de l'examen du projet de loi anti-gaspillage.

La disposition, qui figurait parmi les engagements de campagne d'Emmanuel Macron en 2017, doit encore être examinée dans l'hémicycle, à partir du 9 décembre. L'amendement LREM largement voté en commission propose la dispensation de médicaments à l'unité (DAU) en pharmacie à partir du 1er janvier 2022, "lorsque leur forme pharmaceutique le permet". Si la mesure est adoptée, un décret devrait ensuite préciser "les modalités de conditionnement, d'étiquetage, d'information de l'assuré et de traçabilité".

Un Français jette 1,5 kg de médicaments non utilisés par an

"Les armoires de nos concitoyens sont pleines de médicaments non utilisés. C'est une question sérieuse et ancienne", a souligné la députée LREM Nathalie Sarles. Cette élue de la Loire s'appuie sur des chiffres de l'Institut de recherche anti-contrefaçon de médicaments (IRACM) selon lequel un habitant jetterait chaque année 1,5 kg de médicaments.

La dispensation de médicaments à l'unité "ça existe ailleurs, comme au Canada. On sait que ça produit des résultats. Un kilo et demi chaque année qui part à la poubelle ou, pire encore, dans les toilettes et qui vont contaminer et polluer les eaux, c'est un vrai sujet", a abondé le socialiste Guillaume Garot.

A droite, Fabien Di Filippo (LR) s'est interrogé sur "l'impact en termes d'hygiène, de sécurité, de notices de posologie et de facilitation des contrefaçons" ainsi que sur le "coût supplémentaire pour les pharmaciens". Pour les industriels et les pharmaciens, les problèmes concerneraient notamment le conditionnement des médicaments.