Les télomères, la clef de l'immortalité de l'homme

"L'homme recherche l'immortalité depuis l'Antiquité, Cléopâtre et les fontaines de Jouvence", rappelle François Siegel, le cofondateur de We Demain, qui a enquêté sur les travaux menés "dans des laboratoires de huit pays du monde (États -Unis, Japon, Allemagne...)".

Un produit miracle en test

"Plus nos cellules vieillissent, moins elles se reproduisent et plus on perd progressivement des fonctions essentielles. L'ensemble des travaux a pour point commun de comprendre le vieillissement des cellules humaines. On sait maintenant que les télomères, partie située à l'extrémité de nos chromosomes, sont la clef de la sauvegarde du vieillissement des cellules", explique François Siegel.

S'il est prouvé que jeûner un jour sur deux, manger sain et faire du sport retardent le vieillissement, le directeur de la publication du magazine annonce qu'un "antidiabétique prometteur va être testé aux États-Unis à grande échelle".

