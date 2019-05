Le Sinemet, médicament anti-Parkinson, va changer de formule dans les prochaines semaines

Il s'agit d'excipients différents. La couleur du médicament va également changer. Selon l'Agence nationale de sécurité du médicament, il n'y a aucun risque pour les patients.

La formule du Sinemet, médicament anti-Parkinson, va changer dans les prochaines semaines, a appris franceinfo auprès de l'Ansm (Agence nationale de sécurité du médicament). L'Ansm annonce que MSD, le laboratoire américain qui le fabrique, a décidé de revenir à l'ancienne formule. Tous les patients seront informés dans les prochaines semaines. En France, le Sinemet est prescrit à 45 000 malades.

Ce sont les excipients du Sinemet qui vont être modifiés, ainsi que l'apparence de ces comprimés bleus anti-Parkinson. Ce changement de formule est justifié par le déménagement du site de production des États-Unis vers l'Italie, sur le site qui avait été abandonné il y a sept ans.

Aucun risque pour les patients

Les nouvelles boîtes seront en vente dès le mois prochain en France. L’Ansm et les associations de patients parkinsoniens ont décidé d’apposer des autocollants sur ces boîtes pour les distinguer des anciennes. Les professionnels de santé ont la consigne d’informer les patients de ce changement.

Selon l'agence du médicament, il n'y a pas de risque pour les malades car la formule a été éprouvée. Néanmoins, si les patients la tolèrent mal ou notent une différence, ils sont invités à en parler à leur médecin ou leur pharmacien.

Le médicament connaît d'importantes ruptures d'approvisionnement depuis presque un an, notamment à cause de soucis de production dans l'usine américaine. L'Ansm avait d'ailleurs épinglé et sanctionné financièrement le laboratoire MSD. Elle espère qu'avec la production désormais transférée chez nos voisins italiens, les patients auront plus facilement accès à ce médicament.