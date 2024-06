La Périactine, médicament prescrit contre les allergies, sera désormais délivrée sur ordonnance pour éviter son détournement pour faire "grossir les fesses"

Cet antihistaminique est de plus en plus détourné "pour la prise de poids à des fins esthétiques", alerte l'ANSM.

A compter du 10 juillet la Périactine, médicament prescrit contre les allergies, ne sera accessible que sur ordonnance, annonce jeudi 27 juin l'Agence de sécurité du médicament, l'ANSM, dans un communiqué transmis à franceinfo. Cet antihistaminique est de plus en plus détourné "pour la prise de poids à des fins esthétiques", notamment pour faire "grossir les fesses", alerte l'ANSM.

"Malgré les mesures d’information mises en place depuis 2022, ces mésusages persistent, ainsi que les risques qui y sont associés. Le changement des conditions de prescription et de délivrance vise à limiter cet usage détourné", explique l'Agence de sécurité du médicament.

"Silhouette de Kim Kardashian"

C'est notamment la très suivie influenceuse Poupette Kenza qui a lancé cette mode de prendre un médicament, la Périactine, pour grossir et en particulier des fesses. Il a des propriétés orexigènes, en clair, il augmente l'appétit. Effet immédiat sur TikTok. "Ce sont trois kilos minimum gagnés pour toi, en moins d'un mois", lance l'influenceuse. Et "le but c'est de dessiner, une taille marquée pour créer l'illusion d'une silhouette en sablier similaire à celle de la célèbre Kim Kardashian".

Un mésusage que confirme le docteur Isabelle Yodjian, directrice médicale de l'Agence de sécurité du médicament. "Cette molécule est principalement utilisée chez des jeunes femmes qui souhaitaient avoir un volume des fesses et des seins, un peu plus important, ce volume est généré par une augmentation de l'appétit engendrée par la molécule, mais cette prise de poids n'est pas toujours localisée aux endroits souhaités", met-elle en garde.

Des effets secondaires importants

Ce médicament est un antihistaminique, utilisé pour traiter les conjonctivites ou rhinites causées par les allergies. Et comme tout médicament, il peut causer des effets secondaires : "Nous avons eu des signalements, d'effets indésirables graves, des convulsions, une agitation, ou de la somnolence, de la rétention urinaire, tachycardie, constipation, sécheresse des muqueuses. Ces effets ne sont pas anodins", poursuit la directrice médicale de l'Agence de sécurité du médicament.

D'autres influenceuses sur TikTok veulent décourager ce type de pratiques qui sont dangereuses pour la santé. "Moi les filles, j'en prenais 5/6 par jour, j'étais accro à ce médicament, je me trouvais trop maigre et je voulais absolument prendre du poids, en l'espace d'un mois j'ai pris presque dix kilos", relate cette influenceuse sur TikTok, "mais ce médicament détruit votre vie, il va vous faire dormir tout le temps, il va vous mettre KO. Vous aurez des vertiges et des nausées, c'est un médicament qui est hyper mauvais pour le foie, ça le détruit". Ces derniers temps, l'ANSM avait déjà dû sévir pour limiter le détournement d'antidiabétiques utilisés pour maigrir.