La Haute Autorité de santé ouvre la voie au remboursement du Wegovy dans des cas d'obésité sévère

Les autorités de santé ont ouvert la voie, mercredi 4 décembre, au remboursement en France du médicament anti-obésité Wegovy, avec plusieurs restrictions. Après une première décision en décembre 2022, la Haute Autorité de santé (HAS) confirme son avis positif au remboursement uniquement auprès d'adultes à l'obésité marquée, au-delà d'un indice de masse corporelle (IMC) de 35, et seulement après qu'un changement de régime alimentaire n'a pas suffi à lui seul à une perte de poids.

En outre, le traitement doit être suivi en complément d'un régime hypocalorique et d'une augmentation de l'activité physique, selon le cadre défini par la HAS. Le Wegovy, dont la substance active est la sémaglutide, fait partie des analogues du GLP-1 (aGLP-1), une classe de médicaments qui mime une hormone intestinale et stimule la sécrétion d'insuline et procure une sensation de satiété.

Ce médicament n'est, à ce jour, pas inscrit au remboursement et son prix est donc fixé librement, comme dans la plupart de la quinzaine de pays où il est déjà commercialisé. La décision finale d'inscription au remboursement reviendra aux ministres chargés de la Santé et de la Sécurité sociale. Elle sera publiée au Journal officiel. La HAS a reconnu au Wegovy un service médical rendu "important", ce qui devrait lui assurer un remboursement de 65%.