Islande : des antibiotiques sous la glace

À première vue, ce sont des étendues pas très hospitalières, voire carrément hostiles à la vie, balayées par les vents glacés ou brulées par les geysers volcaniques. Pourtant, c'est autour de ces lacs acides et dans ces roches fumantes que ces scientifiques cherchent la vie justement, pour sauver les nôtres, celle des humains. Ces chercheurs américains sont venus en Islande pour une mission cruciale pour la médecine : trouver de nouveaux micro-organismes, de nouvelles plantes, et de nouvelles molécules pour créer une nouvelle classe d'antibiotiques, les médicaments de demain.

700 000 morts par an à cause de la résistance aux antibiotiques

Pour la médecine, il y a urgence : il n'y a pas eu de nouvelle classe d'antibiotique depuis plus de trente ans. Les antibiotiques sont des médicaments produits souvent à base de molécules naturelles trouvées par exemple dans les plantes, les champignons, ou les bonnes bactéries. Elles permettent de combattre les mauvaises bactéries qui causent nos infections, ou nos maladies. Mais comme on utilise les mêmes antibiotiques depuis trente ans, les microbes se sont habitués, ils sont devenus plus résistants, et les médicaments moins efficaces. Aujourd'hui, 700 000 personnes dans le monde meurent chaque année en raison de la résistance aux antibiotiques. Les médecins estiment que le chiffre pourrait monter jusqu'à 10 millions de morts par an en 2050. Il faut donc trouver dans la nature de nouvelles molécules, de nouveaux soldats, inconnus des microbes.

