La Haute autorité de santé prône le déremboursement de l'homéopathie, dont l'efficacité est jugée "insuffisante"

La décision finale concernant le remboursement par la Sécurité sociale sera prise par le gouvernement.

L'homéopathie ne devrait plus être remboursée par la Sécurité sociale, car son "efficacité" est "insuffisante", a estimé la Haute autorité de santé (HAS) dans son avis rendu public vendredi 28 juin. Après cette conclusion scientifique, dont la teneur avait fuité dans la presse mercredi soir, la décision finale sera prise par le gouvernement. "Au terme de la première évaluation scientifique française de ces médicaments, la commission de la transparence rend un avis défavorable à leur prise en charge par l'assurance maladie", a indiqué la HAS, selon laquelle ces produits ont "une efficacité insuffisante pour être proposés au remboursement".

La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a affirmé à plusieurs reprises qu'elle suivrait l'avis de la HAS pour la décision finale. "Aujourd'hui mon urgence est de gérer la canicule et son impact, je pense que la décision peut attendre encore quelques jours", avait-elle toutefois déclaré jeudi matin sur France 2, avant que l'avis lui soit officiellement communiqué. "Les décisions sur le déremboursement des médicaments peuvent se prendre quelques jours ou quelques semaines après l'avis de la Haute autorité de santé", avait-elle poursuivi.