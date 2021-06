Homéopathie : les salariés du laboratoire Boiron à Chauray disent adieu à leur entreprise

Jeudi 17 juin était le dernier jour des salariés du laboratoire Boiron à Chauray (Deux-Sèvres) dans leur entreprise, à laquelle ils ont en effet dû dire adieu. Le site a fermé ses portes après 33 ans d'activité. Avant de partir, il faut se débarrasser des stocks de tubes d'homéopathie restants. Selon le groupe pharmaceutique, la fermeture était inévitable à cause du déremboursement de l'homéopathie.



Le groupe Boiron continue à se restructurer

Depuis le début de l'année, la Sécurité sociale ne verse plus un centime pour ces médicaments. Boiron a perdu 30 % de son chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier. Dans une pharmacie parisienne, visitée par France 3, la baisse des ventes est sensible. Mais certains clients n'ont pas pour autant renoncé à l'homéopathie. De son côté, le groupe Boiron continue à se restructurer. Depuis le début de l'année, l'entreprise a déjà procédé à près de 500 licenciements. Treize des 30 sites de production et de distribution seront fermés d'ici décembre.