Homéopathie : un effet uniquement placebo ?

3 Français sur 4 croient dans les bienfaits de l'homéopathie et plus de 1 sur 2 en a déjà utilisé pour traiter allergie, état grippal ou stress. Alors, l'homéopathie est-elle vraiment efficace ? Pour Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, il n'y a aucune preuve scientifique : "Il y a eu un grand rassemblement des académiciens qui ont produit un rapport, et qui a dit [que] l'homéopathie n'a pas la preuve de son efficacité en dehors de l'effet placebo." Autrement dit, un produit sans effets réels sur la pathologie du malade, mais qui peut agir par effet psychologique. Quel est le coût pour la Sécurité sociale ?

Un total de 129,6 millions d'euros de dépenses de santé

Certains produits, bien mis en évidence dans les vitrines des pharmaciens, sont entièrement à la charge des patients. D'autres préparations, lorsqu'elles sont prescrites par un médecin, sont prises en charge à hauteur de 30% par la Sécurité sociale. Ces préparations sont vendues entre 2,18 € pour les doses et 2,35 € pour les tubes. Au total, cela représente 129,6 millions d'euros de dépenses de santé sur un total de 19,9 milliards d'euros de médicaments remboursés, soit moins de 1%. Côté européen, en Allemagne, l'homéopathie est très pratiquée et remboursée, alors qu'en Espagne, elle est en perte de vitesse, et qu'en Angleterre, elle n'est plus remboursée.

