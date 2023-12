Expérimentation pour remplacer les notices de médicaments par des QR code : "une mesure d'extrême bon sens", salue un membre de l'Académie nationale de pharmacie

Une expérimentation est prévue au premier trimestre 2024 dans les pharmacies et les hôpitaux pour faire disparaître peu à peu les notices en papier des médicaments. L'objectif est entre autres de réduire l'empreinte carbone des médicaments."C'est une mesure tout à fait intéressante, d'extrême bon sens", salue sur franceinfo vendredi 15 décembre Alain Astier, membre de l’Académie nationale de pharmacie.

"Notamment à l'hôpital le fait de supprimer les notices dans les boîtes c'est un avantage considérable. À l'hôpital, on génère des poubelles entières par jour de ces papiers, qui ne servent à rien, car on ne distribue pas aux patients les notices", explique-t-il.

"Les notices encombrent les pharmacies familiales"

En pharmacie, cette expérimentation sera "utile également", estime Alain Astier. "Bien souvent, ces notices ne sont pas lues, elles sont compliquées à replacer et encombrent les pharmacies familiales. L'information sur le médicament est très importante, mais cette information doit être donnée par des canaux qui sont plus modernes et plus efficaces, notamment le QR code. Le patient qui n'a pas l'habitude de manipuler des QR code pourra toujours demander à son pharmacien", continue Alain Astier.

"Une notice de médicament c'est extrêmement réglementé, il faut décrire en détails tous les effets indésirables, même les plus rares. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner les informations, mais il faut les simplifier, et insister sur les vrais problèmes. Une information obtenue par un QR code qui pourrait être plus spécifique et moins anxiogène me semble plus utile", conclut-il.