Doliprane, Dafalgan, Levothyrox... Quels sont les médicaments les plus consommés en France ?

Des boîtes de médicaments par millions. Le paracétamol est la molécule la plus prescrite en France, de très loin, et le Doliprane représente, à lui seul, trois quarts de ses prescriptions. L'Assurance-maladie a communiqué ses chiffres-clés, jeudi 14 novembre, en publiant notamment la liste des médicaments les plus vendus en France sur un an. Plus de 308 millions de boîtes de Doliprane ont été écoulées dans le pays, selon des données arrêtées à mi-2024, quand le Dafalgan arrive en deuxième position, avec moins de 71,6 millions.

Ce bilan fournit, par ailleurs, des montants d'ordre général sur l'ampleur des remboursements de médicaments en France : un peu plus de 25,5 milliards d'euros l'an dernier, pour une moyenne de 41 boîtes et 410 euros pour chaque patient.

La popularité du Doliprane explique largement l'émoi suscité par l'annonce de sa vente future par le laboratoire Sanofi à un fonds américain. Derrière ces deux produits à base de paracétamol viennent le Levothyrox, contre l'hypothyroïdie, produit par l'Allemand Merck, le Kardegic, un anticoagulant de Sanofi, et un autre produit à base de paracétamol, l'Efferalgan, fabriqué par Upsa.

Un coût pas toujours justifié par le service médical rendu

Les chiffres dévoilés par l'Assurance-maladie posent d'autres questions, notamment les montants élevés qui sont consacrés au remboursement de médicaments n'ayant guère démontré d'avancée majeure par rapport à ce qui existe déjà. Certes, une part importante des remboursements concerne des médicaments très coûteux, mais qui représentent vraiment un progrès : c'est le cas de plusieurs anticancéreux ou du Kaftrio de Vertex, qui a changé la donne pour de nombreux patients atteints de mucoviscidose.

En revanche, près d'un tiers des montants remboursés correspond à des médicaments pour lesquels la Haute Autorité de santé n'a conclu qu'à une "amélioration du service médical rendu" (ASMR) mineure ou inexistante. Un cas illustre cette situation : celui de l'Eliquis. Cet anticoagulant commercialisé en commun par Bristol-Myers Squibb et Pfizer est le traitement qui coûte le plus cher à la collectivité : plus de 755 millions d'euros remboursés. Pourtant, son ASMR n'est que "mineure". Dans ce cas précis, la situation ne va pas durer car des génériques vont arriver sur le marché, "présageant d'économies nouvelles", selon l'Assurance-maladie.