Direct Pénuries de médicaments : Emmanuel Macron est arrivé en Ardèche pour présenter un plan de relocalisation de la production

Voici le point sur l'actualité.

• #MACRON Le président de la République se déplace en Ardèche pour présenter un plan de relocalisation de la production de médicaments en France, afin de faire face à des pénuries structurelles sur des produits importés, des antibiotiques au paracétamol.

• #ETATS_UNIS Donald Trump face à la justice. L'ancien président américain est accusé d'avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison Blanche, où figuraient notamment des informations confidentielles sur des armes nucléaires.

• #UKRAINE Un missile a frappé un immeuble d'habitatin à Kryvyi Rih, dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est), faisant au moins six morts et 25 blessées, selon l'administration régionale. Les autorités civiles et militaires ukrainiennes ont également rapporté des frappes nocturnes russes à Kharkiv (nord-est) et à Kiev. Suivez notre direct.

• #FOOT Kylian Mbappé ne lèvera pas l'option d'un an de son contrat avec le PSG, a appris franceinfo auprès de l'entourage du PSG, confirmant une information de l'Equipe. Le club parisien menace de vendre le joueur dès cet été sans attendre la fin de son contrat à l'été 2024.